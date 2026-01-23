Англія

Новий шанс для Калвіна Філліпса реанімувати карʼєру.

Вулвергемптон виявляє серйозний інтерес до півзахисника Манчестер Сіті Калвіна Філліпса.

Клуб, що наразі перебуває у зоні ризику в турнірній таблиці, розглядає 30-річного гравця як важливе підсилення перед закриттям трансферного вікна. Для Філліпса цей трансфер може стати рятівним. Після переходу з Лідс Юнайтед за 42 мільйони фунтів стерлінгів влітку 2022 року, його кар'єра в Сіті пішла на спад.

У нинішньому сезоні він провів лише один матч за команду Пепа Гвардіоли, вийшовши на заміну в Кубку ліги проти Гаддерсфілда. Головний тренер Вулвз Роб Едвардс цінує досвід Філліпса на рівні Прем'єр-ліги та розглядає його як потенційну заміну для Жоао Гомеса або Андре, до яких також є інтерес з боку інших клубів.

Попри невдалі оренди у Вест Гемі та Іпсвічі (з останнім він вилетів до Чемпіоншипу в сезоні 2024/25), у Вулвергемптоні вірять, що гравець зможе допомогти команді зберегти прописку в еліті. Філліпс, контракт якого з містянами діє до 2028 року, став жертвою високої конкуренції та публічної критики з боку Гвардіоли (зокрема, щодо зайвої ваги після ЧС-2022).

Тепер, коли він опинився на периферії складу, перехід до Вулвз може стати для нього останньою можливістю повернутися у великий футбол на високому рівні.