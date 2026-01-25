Італія

Гравцю важко зачепитись за місце в стартовому складі.

Норвезький фланговий захисник Давід Меллер Вольфе лише минулого літа перейшов з АЗ до англійського Вулвергемптона за 12 млн євро.

Однак 23-річний виконавець за першу частину сезону відіграв усього 886 хвилин у 16 матчах і навряд чи може вважатись гравцем основного складу "вовків".

Очікування й самого футболіста були вищими, тож коли по нього прийшла італійська Рома вже цієї зими із запевненнями щодо стабільної ігрової практики, гравець охоче погодився долучитись до проєкту.

Проте римським "вовкам" спочатку треба домовитись із "вовками" англійськими щодо компенсації, тоді як Transfermarkt оцінює футболіста в 10 млн євро.

На рахунку Меллера Вольфе також два голи та три асисти.