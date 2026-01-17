Іспанія

Мадридський клуб запропонував бразильському півзахиснику контракт на п’ять років.

Атлетіко Мадрид розпочав переговори з Вулвергемптоном щодо можливого підписання центрального півзахисника Жуана Гомеса. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, мадридський клуб уже запропонував 24-річному бразильцю п’ятирічний контракт, намагаючись переконати гравця перейти до Ла Ліги вже найближчим часом.

Жуан Гомес виступає за Вулвергемптон із січня 2023 року після трансферу з Фламенгу за 18,7 мільйона євро. Його чинний контракт з англійським клубом розрахований до літа 2030 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 40 мільйонів євро.

У поточному сезоні хавбек провів 24 матчі за Вулвергемптон, відзначившись однією результативною передачею. Також на його рахунку 10 поєдинків у складі збірної Бразилії.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Жуана Гомеса був зацікавлений Манчестер Юнайтед, який цієї зими мав шукати підсилення у центр півзахисту.