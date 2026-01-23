Англія

Головний тренер Манчестер Сіті зробив відверту заяву про силу головного конкурента, пояснив причини нестабільності своєї команди та підтвердив вихід зіркового новачка в найближчому матчі.

Пеп Гвардіола на передматчевій прес-конференції не шкодував компліментів на адресу лондонського Арсеналу, фактично визнавши, що наздогнати команду Мікеля Артети в цьому сезоні буде складніше, ніж будь-коли.

Коментуючи чемпіонські перегони, каталонський наставник без вагань віддав пальму першості лондонцям. "Абсолютно. Вони зараз найкраща команда у світі. Погляньте на Прем'єр-лігу, погляньте на Лігу чемпіонів, Кубок Англії, Кубок ліги. Вони найкраща команда зараз", — наголосив Гвардіола.

Попри відставання, тренер містян не втрачає надії: "Сподіваюся, ми зможемо бути близькими, грати все краще і краще, і вони дадуть нам один шанс їх наздогнати", — заявив Пеп.

Гвардіола офіційно підтвердив, що зимовий новачок Марк Геї дебютує за Манчестер Сіті вже цими вихідними. "Враховуючи відсутність центральних захисників, це справді добре", — зазначив Пеп, додавши, що досвід гравця збірної Англії є винятковим, хоча один гравець не вирішить усіх проблем.

Ситуація з іншими гравцями залишається складною: Матеус Нуньєс: під питанням через вірус. Ніко Гонсалес: ймовірно, пропустить гру. Родрі: тренер закликав дати йому час після 11 місяців без футболу, запевнивши, що іспанець залишається найкращим на своїй позиції.

Гвардіола також торкнувся теми нестабільних результатів команди (зокрема, в Лізі чемпіонів, де 13 очок він назвав катастрофою за стандартами Сіті). Тренер запевнив, що знає на 100 відсотків, що сталося з командою, і має чіткий план виходу з кризи.

Також Пеп став на захист Ерлінга Голанда після поразки від Буде/Глімт, заявивши, що норвежцю не потрібно вибачатися за результат, адже відповідальність лежить на всій команді.

На цих вихідних Манчестер Сіті зустрінеться з аутсайдером АПЛ — Вулвергемптоном. Гра запланована на 24 січня, стартовий свисток о 17:00.