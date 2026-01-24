Англія

У продовженні 23 туру АПЛ

Вест Гем вдома переміг Сандерленд та покращив шанси на збереження прописки (3:1).

Господарі після першого тайму зняли питання про переможця зустрічі. На 14-й хвилині Саммервіл відкрив рахунок у грі. Згодом Боуен з пенальті подвоїв перевагу молотобійців. Фернандеш під завісу першої 45-хвилинки довів справу до розгрому.

У середині другого тайму нападник чорних котів Броббі відіграв один мʼяч. Підопічні Ешпіріту втримали перевагу в рахунку та впевнено перемогли. Завдяки цій вікторії лондонці скоротили відстань від рятівної 17-ї сходинки до двох пунктів. Сандерленд після поразки опустився на 9-те місце, маючи у своєму активі 33 очки.

Вест Гем - Сандерленд 3:1

Голи: Саммервілл, 14, Боуен, 28 (пен), Фернандеш, 43 - Броббі, 66

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Мавропанос, Тодібо, Скарлз (Хаджі Малік Діуф, 70) — Боуен, Соучек, Фернандеш, Саммервілл (Кілман, 90) — Пабло (Вілсон, 70) — Кастельянос (Поттс, 75)

Сандерленд: Руфс — Мукіеле, Баллард, Альдерете, Мандава (Циркін, 46) — Г'юм (Діарра, 46), Садікі, Ле Фе, Мандл (Тальбі, 46) — Маєнда (Іcідор, 75), Броббі

Попередження: Кастельянос, Фернандеш — Баллард, Мандава, Садікі, Діарра, Іcідор