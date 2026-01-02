Англія

Наставник Манчестер Сіті оцінив нічию у виїзному матчі та наголосив на важливості майбутньої гри з Челсі.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував втрату очок у поєдинку 19-го туру АПЛ проти Сандерленда, який завершився нічиєю (0:0).

— Це було дуже важке місце для гри на виїзді. Ми створили кілька чудових моментів, не надто складних, але не змогли їх реалізувати. Я пишаюся своїми гравцями — вони зробили все можливе, щоб здобути перемогу над таким непростим суперником. Так, хлопці трохи засмучені, але потрібно швидко підняти голову, адже попереду на нас чекає надзвичайно важливий матч проти Челсі, — зазначив Гвардіола.

Після цієї нічиєї Манчестер Сіті з 41 очком залишається другим у турнірній таблиці, відстаючи від лідера Арсенала на чотири пункти. Сандерленд, своєю чергою, йде сьомим, маючи 29 балів.

Наступний поєдинок команда Гвардіоли проведе 4 січня — суперником стане лондонський Челсі.