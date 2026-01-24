Англія

Гравець не потрапляв до складу команди.

Конголезький фланговий захисник англійського Сандерленда Артур Масуаку в першій частині сезону на клубному рівні особливо не був помітним, але все одно поїхав до лав національної збірної ДР Конго на КАН-2025.

По прибуттю з Марокко 32-річний виконавець вирішив таки розібратись із своєю подальшою кар’єрою та домовився про відхід на правах оренди.

Із відповідною пропозицією виступив французький Ланс, після чого сторони доволі швидко дійшли згоди.

Нагадаємо, що Масуаку лише влітку минулого року долучився до Сандерленда на правах вільного агента, тоді як у Лансі провів п’ять років на рівні академії клубу.

На рахунку Артура чотири матчі в поточній кампанії.