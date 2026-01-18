Англія

51-річний австрієць, який раніше оголосив про відхід з клубу в кінці сезону, відкрито звинуватив босів Орлів у відсутності підтримки та руйнуванні команди після чергового продажу ключового гравця.

Головний тренер Крістал Пелас Олівер Гласнер виступив із жорсткою критикою на адресу керівництва клубу після суботньої поразки від Сандерленда з рахунком 1:2.

Емоційний вибух наставника був спровокований несподіваним продажем капітана команди Марка Гехі до Манчестер Сіті всього за день до матчу. Хоча ще у п'ятницю, підтверджуючи свій відхід з клубу по завершенні сезону, Гласнер запевняв, що трансферна політика не вплинула на його рішення, події суботи змусили його змінити риторику.

В ефірі BBC Match of the Day тренер відверто заявив про почуття ізоляції та безпорадності. "У мене таке відчуття, що нас повністю покинули. У нас є 12-13 гравців зі складу, і ми не відчуваємо жодної підтримки", — заявив розчарований Гласнер.

Ситуація з Гехі стала болісним дежавю для Гласнера. Тренер провів паралель між цим трансфером та літнім продажем лідера команди Еберечі Езе до Арсеналу.

"Найгірше — це продати нашого капітана за день до гри. Якщо вам двічі цього сезону вирвуть серце: за день до гри влітку це було з Езе, зараз — з Гехі... Що я маю постійно говорити гравцям?", — наголосив тренер.

Гласнер, який минулого року привів Пелас до історичного тріумфу в Кубку Англії (перемігши у фіналі Манчестер Сіті) та вивів команду в Лігу конференцій, зараз опинився у скрутному становищі. Після вдалого старту сезону (11 ігор без поразок), знекровлена команда не може виграти вже 10 матчів поспіль.

"Я дивлюся на лаву запасних, не можу зреагувати — там тільки діти. І це сталося не вчора, це триває вже тижнями та місяцями», — прокоментував він обмеженість своїх ресур.

Попри відкритий конфлікт із керівництвом та розчарування, Гласнер відкинув можливість дострокового розірвання контракту вже цього місяця. Він висловив повну підтримку своїм футболістам, відзначивши їхній характер та самовіддачу.

"Я буду з цією групою гравців до кінця. Ніколи, жодного шансу що я піду зараз. Я сказав гравцям, що ми повинні триматися разом. Якщо ми не отримаємо підтримки, то зробимо це самі. Більше нікого немає, тільки ми", - підсумував Олівер.