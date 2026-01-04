Англія

Результати матчів 20-го туру АПЛ.

У матчі 20-го туру англійської Прем’єр-ліги Ньюкасл на своєму полі здолав Крістал Пелес з рахунком 2:0 та покращив турнірне становище.

Господарі активно розпочали зустріч. Уже на 18-й хвилині після подачі Джейкоба Мерфі головою пробивав Фабіан Шер, але воротар гостей перевів м’яч за лицьову лінію. Невдовзі Йоанн Вісса допоміг Ентоні Гордону відправити м’яч у сітку, однак взяття воріт було скасоване через офсайд.

Рахунок вдалося відкрити на 71-й хвилині: Льюїс Майлі точно доправив м’яч у штрафний майданчик, а Бруно Гімараес ударом головою переграв голкіпера — 1:0. Ще за сім хвилин після розіграшу кутового м’яч відскочив до Маліка Тіава, який потужним ударом з льоту подвоїв перевагу Ньюкасла.

У компенсований час господарі могли довести рахунок до розгромного — небезпечно атакували Джо Віллок і Гарві Барнс, але м’яч так і не опинився у воротах.

Завдяки цій перемозі Ньюкасл піднявся на дев’яте місце в турнірній таблиці, тоді як Кристал Пелес залишається на 14-й позиції.

Ньюкасл Юнайтед — Крістал Пелес 2:0

Голи: Гімараес, 71, Тіав, 78

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Майлі, Тіав, Шер, Голл (Лівраменто, 63) — Гімараес, Тоналі (Барнс, 63), Жоелінтон — Мерфі (Віллок, 88), Вісса (Вольтемаде, 78), Гордон (Ремзі, 63)

Крістал Пелес: Гендерсон — Лерма (Канво, 38), Лакруа, Геї — Клайн (Девенні, 52), Вортон (Родні, 87), Г'юз, Мітчелл — Джонсон (Уче, 72), Піно (Дракес-Томас, 87) — Матета (Джой Куаку Ессе, 87)

Попередження: Гордон — Джонсон, Мітчелл, Геї

У матчі 20-го туру Прем’єр-ліги Тоттенгем мав помітну ігрову перевагу над Сандерлендом, який майже не створював загроз біля чужих воріт, однак лондонцям знову не вдалося обійтися без труднощів — зустріч завершилася внічию 1:1.

Команда Франка більше володіла м’ячем і контролювала хід гри, а рахунок відкрила на 30-й хвилині. Після розіграшу кутового шпори організували швидку комбінацію, яку точно завершив Бен Девіс, замкнувши передачу Міккі ван де Вена.

У другому таймі Сандерленд додав у активності та наприкінці поєдинку зумів відігратися. Спочатку Енцо Ле Фе головою спрямував м’яч у стійку, а на добиванні безпомилково зіграв Браян Броббі, встановивши остаточний рахунок — 1:1.

Після цієї нічиєї Тоттенгем піднявся на 13-ту сходинку турнірної таблиці, тоді як Сандерленд продовжує утримувати восьме місце.

Тоттенгем — Сандерленд 1:1

Голи: Девіс, 30 - Броббі, 80

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Девіс (Спенс, 88) — Грей (Бергвалль, 72), Бентанкур — Тель (Скарлетт, 88), Кудус (Коло Муані, 19), Одобер (Палінья, 72) — Рішарлісон

Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, Альдерете, Циркін (Мандл, 59) — Гертрейда, Джака — Маєнда (Рігг, 82), Ле Фе, Адінгра (Баллард, 66) — Броббі

Попередження: Бентанкур, Палінья — Циркін, Альдерете, Фе