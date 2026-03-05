Україна

До вашої уваги трансляція поєдинку Кубка України, який відбудеться 5 березня, розпочавшись о 13:00.

У четвер, 5 березня, відбудеться ще один поєдинок 1/4 фіналу Кубка України, за підсумками якого визначиться черговий півфіналіст турніру. У матчі зустрінуться харківський Металіст 1925 та київський Локомотив, який виступає у Другій лізі.

На шляху до цієї стадії харківська команда впевнено подолала кількох суперників. Спочатку Металіст 1925 здолав Оболонь із рахунком 2:0, потім розгромив Колос із Полонного — 4:1, а у попередньому раунді в результативному матчі переміг Агробізнес — 4:3.

Локомотив також пройшов непростий шлях у турнірі. Київський клуб у першому раунді вибив Колос у серії пенальті після нічиєї 2:2 в основний час (4:2 по пенальті). Пізніше команда мінімально обіграла Верес (1:0) та вінницьку Ниву з таким самим рахунком.

Переможець цього протистояння здобуде путівку до півфіналу національного кубка.