Валід Реграгі залишив посаду, команду очолить наставник молодіжки Мохамед Уахбі.

Футбольна федерація Марокко та головний тренер національної збірної Валід Реграгі дійшли згоди щодо завершення співпраці. Сторони вирішили припинити контракт за взаємною домовленістю.

Новим наставником команди стане Мохамед Уахбі, який раніше працював із молодіжною збірною Марокко U-20.

Реграгі має давній досвід роботи з національною командою. У 2012–2013 роках він входив до тренерського штабу як асистент, а у серпні 2022 року очолив збірну.

Під його керівництвом Марокко досягло історичного результату на чемпіонаті світу 2022 року, посівши четверте місце. Також команда стала віцечемпіоном Кубка африканських націй 2025 року.

