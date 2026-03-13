Англія

Кастелло Люкеба може підсилити захисну лінію "канонірів" у літнє трансферне вікно.

Центральний захисник РБ Лейпцига Кастелло Люкеба потрапив до сфери інтересів лондонського Арсенала. Як повідомляє видання L'Equipe, представники англійського клубу вже розпочали попередні переговори з оточенням 23-річного француза.

Попри те, що в контракті футболіста прописана сума відступних у розмірі 80 мільйонів євро, німецький клуб готовий вислухати пропозиції в районі 60 мільйонів. Мадридський Реал Мадрид також виявляв інтерес до гравця, проте лондонці наразі виглядають активнішими у переговорному процесі.

У поточному сезоні Люкеба провів 23 матчі за "червоних биків", записавши на свій рахунок один гол та одну результативну передачу. Загалом у складі німецької команди захисник відіграв 95 поєдинків. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість талановитого центрбека у 45 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Арсенал розглядає трансфер Лівраменто.