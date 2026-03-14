Ліга чемпіонів

Вкрай складне завдання у "містян".

Вінгер Манчестер Сіті Жеремі Доку висловився про можливість камбеку у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з мадридським Реалом (перший матч 0:3).

"Було б божевіллям, якби я сказав, що у нас немає шансів. Звісно, у них дуже сильна команда, але ми знаємо, що вони забили нам три голи, тож чому ми не можемо повторити це?

На Етіхаді потрібно, щоб наші вболівальники чинили на них тиск. У футболі можливо все, тому ми все ще віримо в успіх", – сказав Доку.

Матч-відповідь між Манчестер Сіті та Реал Мадрид відбудеться 17-го березня, о 22:00 за київським часом.