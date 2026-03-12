Іспанія

Форвард Реала відновлюється після травми коліна та близький до повернення.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе покращив свій фізичний стан після травми та може потрапити до заявки команди на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Французький форвард пропустив першу зустріч команд, у якій мадридці здобули перемогу з рахунком 3:0, через ушкодження коліна. Однак зараз футболіст поступово відновлюється і має шанс зіграти у другому поєдинку, який відбудеться 17 березня.

Найближчим часом Мбаппе пройде додаткове медичне обстеження у Мадриді, після якого стане зрозуміло, чи зможе він отримати дозвіл на участь у матчі.

Також повідомляється, що нападник може бути викликаний до збірної Франції на товариські поєдинки, які відбудуться у березні.

У поточному сезоні Мбаппе демонструє відмінну результативність. У 33 матчах за Реал француз забив 38 голів та віддав шість результативних передач.