Ліга чемпіонів

Лондонці подарували перемогу ПСЖ.

Захисник лондонського Челсі Веслі Фофана прокоментував поразку своєї команди від Парі Сен-Жермен (2:5) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

«Челсі не може дозволяти собі таких помилок на цьому рівні. Ми робимо грубі помилки. Наприкінці ми пішли вперед та пропустили п'ятий гол. Наша команда припустилася забагато помилок, і вони нас за це покарали. ПСЖ — відмінна команда.

Челсі не ховається, ми дуже ризикуємо, коли розігруємо м'яч від своїх воріт. Ми всі згодні грати саме так.

Ще нічого не скінчено, нам потрібно забити три голи вдома. Челсі нема чого втрачати», – сказав Фофана.

Матч-відповідь між Челсі та ПСЖ відбудеться 17-го березня, о 22:00.