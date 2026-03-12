Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 11 березня 2026 року.

Французький Парі Сен-Жермен у першому матчі 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА обіграв лондонський Челсі на власному полі — 5:2.

Команда Луїса Енріке вдалось оформити швидкий гол, проте посеред першого тайму суперники знайшли на нього відповідь.

Тоді господарі поля знову вийшли вперед незадовгого до перерви, але після повернення до гри в другому таймі Челсі зрівняв рахунок удруге.

Однак після помилки воротаря команди Ліама Россеньйора посеред другої половини гри "сині" вже вимушено склали зброю.

Матч-відповідь між Челсі і ПСЖ відбудеться 17 березня на Стемфорд Бридж.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Челсі у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

ПСЖ — Челсі 5:2

Голи: Баркола, 10, Дембеле, 40, Вітінья, 74, Кварацхелія, 86, 90+4 — Гюсто, 28, Е. Фернандес, 57

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері (Ернандес, 78), Вітінья, Невеш — Дуе (Кварацхелія, 62), Дембеле (Лі Кан Ін, 69), Баркола (Маюлю, 77).

Челсі: Йоргенсен — Гюсто (Гарначо, 88), Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Палмер (Лавія, 83), Е. Фернандес, Нету — Жуан Педро (Делап, 83).

Попередження: Кварацхелія