Команда Ліама Россеньйора чіплялась за результат у Парижі, але чинні володарі трофею взяли своє.
ПСЖ — Челсі, Getty Images
12 березня 2026, 00:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ПСЖ — Челсі 5:2
Голи: Баркола, 10, Дембеле, 40, Вітінья, 74, Кварацхелія, 86, 90+4 — Гюсто, 28, Е. Фернандес, 57
ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері (Ернандес, 78), Вітінья, Невеш — Дуе (Кварацхелія, 62), Дембеле (Лі Кан Ін, 69), Баркола (Маюлю, 77).
Челсі: Йоргенсен — Гюсто (Гарначо, 88), Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Палмер (Лавія, 83), Е. Фернандес, Нету — Жуан Педро (Делап, 83).
Попередження: Кварацхелія