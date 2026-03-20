Червоні дияволи прагнуть зберегти ключових гравців до 2031 року.

Манчестер Юнайтед просунувся в переговорах щодо продовження контрактів із захисником Гаррі Магвайром та півзахисником Коббі Мейну, повідомляє джерело.

Очікується, що Мейну підпише нову угоду до 2031 року на покращених умовах, тоді як контракт Магвайра буде продовжено на один рік з опцією продовження ще на один сезон.

У поточному сезоні Магвайр провів 19 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу. Майну зіграв 23 поєдинки та відзначився трьома асистами.

Манчестер Юнайтед наразі займає третє місце в АПЛ із 54 очками. У наступному матчі команда Майкла Карріка сьогодні, 20 березня, прийме Борнмут.

Нагадаємо, Магвайр та Мейну отримали виклики до збірної Англії напередодні ЧС-2026.