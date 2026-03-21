Головний тренер мерсисайдців поскаржився на епідемію травм та жорсткий календар, але чесно визнав, що команді бракує результатів на тлі витрачених влітку 450 мільйонів фунтів.

Минулого травня поїздка Ліверпуля на стадіон Амекс у Брайтоні супроводжувалася чемпіонським святкуванням, піснями та надувними іграшками. Через десять місяців картина кардинально змінилася: після чергової поразки від команди Фабіана Гурцелера (1:2) головний тренер червоних Арне Слот був змушений підійти до напівпорожнього гостьового сектора.

Ця поразка стала вже 10-ю для мерсисайдців у поточному сезоні — лише всьоме в історії АПЛ чинний чемпіон програє так часто під час захисту титулу.

На післяматчевій пресконференції Арне Слот виглядав стурбованим і багато часу приділив причинам такого спаду, головними з яких назвав катастрофічну кадрову ситуацію та виснажливий графік. Слот наголосив, що команда мала лише 62 години на відновлення після важкої перемоги над Галатасараєм у Лізі чемпіонів. Ситуацію критично погіршили травми ключових гравців.

"Те, що пішло не так, почалося ще напередодні цієї гри. Як і багато разів цього сезону, після дуже хорошого матчу ми сподівалися втримати рівень, але у нас травмувалися Мохамед Салах та Аліссон, а через дві хвилини після початку гри вибув ще й Уго Екітіке. Обходитися без трьох чудових бомбардирів (Екітіке, Ісака та Салаха) ніколи не йде на користь жодній команді", — розповів Слот.

Попри те, що єдиний гол Ліверпуля виник після помилки суперника, Слот відверто визнав: Брайтон був кращим у другому таймі і заслужив на цю перемогу. Фахівець також не став уникати запитань щодо літньої трансферної кампанії клубу, яка, попри колосальні витрати, не дала команді потрібної глибини складу.

"Цілком логічно, що якщо ви виграли лігу минулого сезону та витратили 450 мільйонів фунтів стерлінгів, то очікування експертів, ЗМІ, вболівальників та мої власні будуть дуже високими. Усередині клубу ми розуміємо, з якими викликами зіткнулися і чому сезон пішов шкереберть. Але скільки б виправдань я не вигадував — цього все одно недостатньо для того становища, в якому ми зараз знаходимося", — зауважив Арне.

Наразі Ліверпуль посідає 5-те місце в турнірній таблиці АПЛ. І хоча цього сезону воно, найімовірніше, дасть путівку до розширеної Ліги чемпіонів, команда ризикує опуститися нижче (Челсі дихає у спину і має гру в запасі).

Попереду в підопічних Слота пекельний відрізок: чвертьфінал Кубка Англії проти Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли, а потім — виїзд до Парижа на матч 1/4 фіналу ЛЧ проти ПСЖ.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не боїться він за своє майбутнє в клубі через такі результати, Слот резюмував самокритично:

"Звичайно, мене це турбує. Я міг би прийти і розповісти вам усі причини, чому ми програвали 10 разів. Але це не моя робота — виправдовуватися. Моя робота — знаходити відповіді, і саме це я намагатимуся зробити", — резюмував наставник.

І ці відповіді потрібні нідерландському фахівцю якнайшвидше, адже непотрапляння до Ліги чемпіонів наступного сезону керівництво клубу навряд чи пробачить.