Ліга чемпіонів

Єгипетський вінгер випередив легендарного захисника Джеймі Каррагера.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах встановив новий клубний рекорд за кількістю матчів у Лізі чемпіонів у складі мерсисайдців. Про це повідомляє Squawka.

Єгиптянин вийшов у стартовому складі Ліверпуля на матч 1/8 фіналу турніру проти Галатасарая. Ця зустріч стала для нього 81-ю у складі англійського клубу в Кубку європейських чемпіонів/Лізі чемпіонів без урахування кваліфікаційних раундів.

Таким чином, Салах перевершив попереднє досягнення колишнього захисника Ліверпуля Джеймі Каррагера, який провів 80 матчів у головному єврокубку за мерсисайдців.

З урахуванням кваліфікаційних поєдинків на рахунку єгипетського футболіста вже 83 матчі в Лізі чемпіонів у складі Ліверпуля, тоді як у Каррагера їх було 91.