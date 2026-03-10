Єгипетський вінгер випередив легендарного захисника Джеймі Каррагера.
Мо Салах, Getty Images
10 березня 2026, 21:21
Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах встановив новий клубний рекорд за кількістю матчів у Лізі чемпіонів у складі мерсисайдців. Про це повідомляє Squawka.
Єгиптянин вийшов у стартовому складі Ліверпуля на матч 1/8 фіналу турніру проти Галатасарая. Ця зустріч стала для нього 81-ю у складі англійського клубу в Кубку європейських чемпіонів/Лізі чемпіонів без урахування кваліфікаційних раундів.
Таким чином, Салах перевершив попереднє досягнення колишнього захисника Ліверпуля Джеймі Каррагера, який провів 80 матчів у головному єврокубку за мерсисайдців.
З урахуванням кваліфікаційних поєдинків на рахунку єгипетського футболіста вже 83 матчі в Лізі чемпіонів у складі Ліверпуля, тоді як у Каррагера їх було 91.