Англія

Італійський півзахисник Ньюкасла входить до списку літніх підсилень манкуніанців.

Манчестер Юнайтед планує серйозно підсилити центр поля під час літнього трансферного вікна та звернув увагу на хавбека Ньюкасла і збірної Італії Сандро Тоналі.

У клубі розглядають можливість підписання одразу двох центральних півзахисників, і 25-річний італієць є одним із пріоритетних варіантів. Його гра справила враження і на капітана команди Бруну Фернандеша.

Манкуніанці готові інвестувати значні кошти у трансфер та прагнуть домовитися про перехід ще до завершення сезону, щоб випередити інших претендентів. Серед конкурентів за гравця називають Ювентус і Мілан.

Контракт Тоналі з Ньюкаслом розрахований до літа 2028 року, а його орієнтовна трансферна вартість становить близько 80 мільйонів євро. У нинішньому сезоні він провів 47 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав сім результативних передач.