Англія

Керівництво мерсисайдців не планує змін на тренерському містку найближчим часом.

Ліверпуль має намір зберегти довіру до головного тренера Арне Слота щонайменше до завершення поточного сезону. Про це повідомляє The i Paper.

За інформацією джерела, власники клубу з Fenway Sports Group послідовно підтримують нідерландського фахівця, незважаючи на непростий сезон, який супроводжувався кадровими змінами, травмами та позафутбольними труднощами.

Водночас останні великі поразки від Манчестер Сіті та ПСЖ посилили тиск на тренерський штаб Слота з боку громадськості. Ситуація може загостритися, якщо результати не покращаться наприкінці сезону, зокрема напередодні принципового дербі проти Евертона.

Попри це, всередині клубу зберігається віра у тренерські якості Слота, а керівництво надає перевагу стабільності, а не швидким кадровим рішенням.

Водночас у Ліверпулі вже придивляються до потенційних варіантів на майбутнє. Зокрема, у структурі клубу високо оцінюють роботу наставника Борнмута Андоні Іраоли, який може стати вільним агентом влітку. Також як цікавий, але складний варіант розглядається Хабі Алонсо.

Раніше серед можливих кандидатів фігурував і Едді Гау, однак його ситуація у Ньюкаслі наразі ускладнює будь-які переговори.