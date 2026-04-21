Англія

Легендарний канонірів впевнений, що команда Мікеля Артети все ще здатна здобути титул АПЛ.

Незважаючи на прикру поразку від Манчестер Сіті на стадіоні Етіхад, яка суттєво ускладнила боротьбу за чемпіонство, колишній головний тренер Арсенала Арсен Венгер зберігає оптимізм щодо шансів лондонського клубу.

Легендарний француз вважає, що команда продемонструвала достатній атакувальний потенціал, щоб подолати підопічних Пепа Гвардіоли на драматичному фінальному відрізку сезону.

Виступаючи на благодійному заході ProjectTwinning у студії Abbey Road, Венгер заявив, що містянам навряд чи вдасться завершити сезон без жодної осічки. Він високо оцінив сміливу гру креативних лідерів Арсенала, зокрема Мартіна Едегора та Кая Гаверца, і закликав команду залишатися максимально зосередженою на останніх п'яти матчах чемпіонату.

"Я вірю, що Арсенал виграє лігу. Я глибоко в це вірю. Як на мене, це цілком логічно. Мені дуже подобається їхня гра в атаці. Манчестер Сіті не зможе пройти цей фінальний відрізок ідеально", — поділився своїми думками Венгер.

Головний тренер лондонців Мікель Артета також намагається шукати позитив навіть після невдалого результату. Коментуючи гру своєї команди в Манчестері, він відзначив психологічну стійкість підопічних:

"Ми показали дійсно сильну гру, багато вклали в цей матч і змогли відігратися, поступаючись у рахунку. В емоційному плані ми чудово впоралися і загалом вели гру так, як і планували".

Свій наступний матч лондонський Арсенал проведе на домашньому стадіоні Емірейтс проти Ньюкасл Юнайтед. Поєдинок у рамках 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги відбудеться цієї суботи, 25 квітня, а стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.