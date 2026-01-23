Інше

Француз задоволений розвитком футболу.

Колишній головний тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер висловився про розширення чемпіонату світу до 48 команд. Його слова наводить Calcio a Finanza.

"Виступати за свою збірну – це щось особливе. З одного боку, ви уявляєте гордість своєї країни, але, з іншого, відчуваєте величезний тиск: страх програти, розчарувати, виявитися не на висоті.

Потрібна величезна психологічна сила, щоби взяти на себе відповідальність за цілу націю. Великим збірним потрібні гравці, здатні витримати такий тиск і нове покоління.

Довгий час чемпіонат світу був змаганням, орієнтованим переважно на Європу та Південну Америку. Потрібно було відкрити його для більшої кількості країн, особливо Африки та Азії. Футбол став глобальним: куди б люди не пішли, вони говорять про футбол. Якщо ми зазирнемо в майбутнє, то за сто років у кожного має бути шанс хоча б мріяти про перемогу на чемпіонаті світу. Перехід від 32 до 48 команд став важливим кроком у цьому напрямку.

Перші два тижні чемпіонату світу завжди найпрекрасніші: тут збирається весь світ, кожен пишається тим, що представляє свою країну, і водночас виникає відчуття єдності. Це колективне свято.

Чемпіонат світу, що складається зі 104 матчів та довшого шляху, стане справжнім випробуванням для ментальної складової. Перемога вимагатиме серйозної психологічної підготовки: персоналу та тренерам доведеться підтримувати згуртованість та мотивацію команди протягом багатьох тижнів. У раундах плей-офф пенальті стануть майже неминучими, і тут психологічний фактор також буде важливим», – сказав Венгер.