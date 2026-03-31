Канадська прем'єр-ліга стане першим професійним турніром, де випробують нову концепцію положення поза грою.

Міжнародна федерація футболу офіційно підтвердила, що Канадська прем'єр-ліга (CPL) стане полігоном для тестування революційних змін у футбольних правилах.

Як повідомляє The Athletic, вже зі старту нового сезону, який розпочнеться 4 квітня матчем між командами Фордж та Оттава, ліга впровадить нове трактування офсайду, запропоноване видатним тренером Арсеном Венгером.

Згідно з новою нормою, нападник не перебуватиме в офсайді, якщо між ним та передостаннім гравцем команди-суперниці немає видимого простору — так званого просвіту. Іншими словами, якщо хоча б якась частина тіла форварда знаходиться на одній лінії із захисником, положення поза грою не фіксується. Мета такого нововведення — підвищити динаміку матчів та стимулювати команди до більш відкритої, атакувальної гри.

Раніше ця концепція застосовувалася виключно в юнацьких турнірах.

"Це важливий пілотний проєкт. Тестування нової інтерпретації в професійному футболі дозволить нам краще оцінити її вплив, зокрема на зрозумілість правил, динаміку гри та розвиток атакувального футболу", — йдеться в офіційній заяві Венгера.

Окрім змін у правилах офсайду, канадська ліга також випробує систему Football Video Support (FVS). Це спрощена альтернатива традиційній системі VAR, яка докорінно змінює процес перегляду суперечливих епізодів:

Тепер не відеоасистенти автоматично перевіряють усі моменти, а головні тренери можуть зупинити гру та оскаржити рішення арбітра за допомогою спеціальної картки (подібно до відеозапитів у тенісі чи волейболі).

Тренери матимуть обмежену кількість запитів. Використати їх можна лише у випадках явних суддівських помилок, що прямо впливають на результат матчу (рішення щодо голу, призначення пенальті, пряма червона картка або помилкова ідентифікація порушника).

Система FVS не потребує великого штату відеоасистентів, що робить її більш доступною для впровадження. Керівництво канадського футболу з гордістю сприйняло таку довіру від міжнародних інстанцій.

Комісар CPL Джеймс Джонсон наголосив: "Ми прагнемо позиціювати Канадську футбольну лігу на передовій інновацій і зробити значний внесок у глобальний розвиток футболу. Співпраця з ФІФА та IFAB дозволяє нам впливати на майбутнє гри, одночасно розвиваючи нашу національну лігу".