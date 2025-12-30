Інше

У ФІФА вважають, що новий підхід може зробити футбол більш атакувальним і природним, а також зменшити кількість спірних рішень.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив підтримку ініціативі Арсена Венгера щодо можливого перегляду правила офсайду. За словами очільника світового футболу, організація прагне зробити гру динамічнішою та привабливішою для вболівальників.

Раніше колишній головний тренер Арсеналу, який нині очолює департамент глобального розвитку футболу у ФІФА, запропонував змінити трактування офсайду. Суть ідеї полягає в тому, що гравець не перебуватиме у положенні «поза грою», якщо хоча б одна частина тіла, якою можна забити м’яч, знаходиться на одній лінії з останнім захисником або позаду нього. Офсайд фіксуватиметься лише тоді, коли атакувальний гравець повністю випереджає захисника.

Очікується, що ці зміни можуть бути розглянуті напередодні чемпіонату світу 2026 року.

"Ми запровадили ВАР і зробили гру чеснішою. Ми постійно вдосконалюємо систему, щоб допомагати арбітрам ухвалювати правильні рішення. Наша мета — зробити футбол більш атакувальним і привабливим. Що стосується нового правила офсайду, можливо, в майбутньому гравець повинен буде перебувати попереду лінії останнього захисника, щоб вважатися в офсайді. Ми також працюємо над зменшенням затягування часу — важливо, щоб гра протікала природно", — зазначив Інфантіно.

