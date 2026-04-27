Нідерландський півзахисник "містян" може змінити клубну прописку вже наступного літа, оскільки перестав бути недоторканним гравцем у системі англійського гранда.

Півзахисник Манчестер Сіті Тіджані Рейндерс може залишити команду після завершення поточного сезону. Як повідомляє журналіст Екрем Конур, нідерландець більше не входить до списку недоторканних гравців у стані "містян", тож влітку його трансфер цілком імовірний.

Інтерес до 27-річного хавбека виявляють одразу кілька італійських топклубів — Мілан, Наполі та Ювентус. Не виключено, що Рейндерс може повернутися до Серії А на правах оренди.

Нагадаємо, що влітку 2025 року Манчестер Сіті придбав футболіста за 55 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Тіджані Рейндерс був одним із найзадіяніших гравців у ротації команди. Він з'явився на полі у 45 матчах з урахуванням усіх турнірів, зумівши сім разів вразити ворота суперників та віддати вісім результативних передач.