Український хавбек допоможе Брентфорду в 34 турі АПЛ із перших хвилин.
27 квітня 2026, 21:13
У заключному матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед прийматиме Брентфорд на Олд Траффорд.
Обидві команди визначилися зі стартовими складами на цю гру. Атакуючий півзахисник "бджіл" та збірної України Єгор Ярмолюк вийде на поле з перших хвилин.
Манчестер Юнайтед: Ламменс — Дало, Магвайр, Гевен, Шоу — Каземіро, Мейну — Діалло, Фернандеш, Мбемо — Шешко
Запасні: Баїндир, Маласія, Доргу, Йоро, Мазрауї, Угарте, Маунт, Зіркзе, Лейсі
Брентфорд: Келлегер — Кайоде, ван ден Берг, Коллінз, Льюїс-Поттер — Ярмолюк, Єнсен — Уаттара, Дамсгор, Шаде — Тьяго
Запасні: Валдімарссон, Гікі, Аєр, Піннок, Донован, Дасілва, Нельсон, Фуро, Шилд
Матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд відбудеться сьогодні, 27 квітня, о 22:00 за київським часом.