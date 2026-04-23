У матчі 34-го туру Англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті на виїзді здолав Бернлі з рахунком 1:0.

Гості швидко вийшли вперед — уже на 5-й хвилині Ерлінг Голанд відкрив рахунок після результативної атаки команди Хосепа Гвардіоли. До перерви "містяни" могли збільшити свою перевагу, однак воротар Бернлі Мартін Дубравка двічі врятував свою команду після ударів Ніко О’Райлі.

У другому таймі Манчестер Сіті продовжив контролювати хід гри та створювати моменти, але реалізувати їх не зміг. Попри це, мінімальної переваги вистачило для здобуття трьох очок.

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 70 очок і випередив Арсенал у турнірній таблиці за додатковими показниками. Бернлі з 20 балами залишається на передостанньому місці.

Бернлі — Манчестер Сіті у рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Бернлі — Манчестер Сіті 0:1

Гол: Голанд, 5

Бернлі: Дубравка — Вокер, Екдаль, Гамфріс (Флорентіну, 82), Естев, Гартман — Чауна (Фостер, 71), Ворд-Прауз, Лоран (Едвардс, 87), Ентоні (Трезор, 87) — Флеммінг (Броя, 82).

Доннарумма — Нунес, Хусанов, Геї, Аїт-Нурі (Гонсалес, 65) — Сілва, О’Райлі — Семеньйо (Савіньйо, 65), Шеркі, Доку — Голанд.