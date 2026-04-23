Англія

Гравець Манчестер Сіті увійшов до елітного списку плеймейкерів АПЛ.

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Раян Шеркі відзначився історичним досягненням у матчі 34-го туру АПЛ проти Бернлі (1:0). Про це повідомляє OptaJoe.

У цій грі 22-річний француз став лише третім футболістом в історії Прем’єр-ліги (з сезону-2003/04), якому вдалося завдати щонайменше 8 ударів (8) і створити 8 гольових моментів (8) в одному матчі.

Раніше подібне досягнення підкорювалося лише Коулу Палмеру (9 ударів і 8 створених моментів у матчі проти Манчестер Юнайтед у квітні 2024 року) та Давіду Сілві (10 ударів і 11 створених шансів у грі проти Вест Бромвіча у березні 2015 року).

Зазначимо, що перемога над Бернлі дозволила Манчестер Сіті піднятися на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, посунувши Арсенал.

У поточному сезоні Шеркі провів 45 матчів за Манчестер Сіті в усіх турнірах, забив 10 м’ячів та віддав 14 результативних передач.