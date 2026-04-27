Англійський фахівець розглядається як кандидат на посаду головного тренера "бордових" у разі зміни наставника.
27 квітня 2026, 20:57
Стівен Джеррард може очолити Бернлі у разі зміни головного тренера в клубі. За інформацією з Англії, 45-річний фахівець розглядається керівництвом “бордових” як один із головних кандидатів на заміну чинному наставнику Скотту Паркеру, якщо буде ухвалене рішення про припинення співпраці.
Останнім місцем роботи Стівена Джеррарда був саудівський клуб Аль-Іттіфак, який він очолював із липня 2023 року по січень 2025 року. Раніше англійський фахівець також працював з Астон Віллою та Рейнджерсом.
Наразі Бернлі перебуває у складній ситуації в турнірній таблиці АПЛ — команда посідає передостаннє місце, маючи 20 очок.
У наступному турі “бордові” 1 травня зіграють проти Лідса, що може стати ключовим матчем у боротьбі за збереження місця в еліті.