Англійський фахівець розглядається як кандидат на посаду головного тренера "бордових" у разі зміни наставника.

Стівен Джеррард може очолити Бернлі у разі зміни головного тренера в клубі. За інформацією з Англії, 45-річний фахівець розглядається керівництвом “бордових” як один із головних кандидатів на заміну чинному наставнику Скотту Паркеру, якщо буде ухвалене рішення про припинення співпраці.

🚨 Steven Gerrard is in the frame to take over should Burnley opt to part ways with Scott Parker.



(Source: Burnley Express) pic.twitter.com/MMPGhIRars — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 27, 2026

Останнім місцем роботи Стівена Джеррарда був саудівський клуб Аль-Іттіфак, який він очолював із липня 2023 року по січень 2025 року. Раніше англійський фахівець також працював з Астон Віллою та Рейнджерсом.

Наразі Бернлі перебуває у складній ситуації в турнірній таблиці АПЛ — команда посідає передостаннє місце, маючи 20 очок.

У наступному турі “бордові” 1 травня зіграють проти Лідса, що може стати ключовим матчем у боротьбі за збереження місця в еліті.