Захисник залишиться в клубі до літа 2027 року.

Фулгем офіційно оголосив про продовження контракту із захисником Раяном Сессеньоном до літа 2027 року.

Ryan Sessegnon's deal will now run until the end of the 2026/27 season! — Fulham Football Club (@FulhamFC) April 22, 2026

25-річний футболіст є вихованцем лондонського клубу та повернувся до Фулгема у 2024 році. У складі різних вікових збірних Англії він провів 30 матчів за юнацькі команди та 20 ігор за молодіжну збірну, в яких відзначився одним голом і двома асистами.

У нинішньому сезоні Сессеньон зіграв 30 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав три результативні передачі.

Наразі Фулгем посідає 12-те місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 45 очок. У наступному турі команда Марку Сілви 25 квітня прийме Астон Вілла.