Ліга чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд для першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мадридський Атлетіко та лондонський Арсенал.

Дієго Сімеоне, на тлі перемоги над баскським Атлетіком (3:2), залучив до стартового складу Ганцко до центру оборони, тоді як Кардосо та Лукман гратимуть у півзахисті.

Мікель Артета, після перемоги над Ньюкаслом (1:0), використав із перших хвилин Мартінеллі на лівий фланг атаки.

Атлетіко: Облак — Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Коке, Кардосо, Лукман — Грізманн, Альварес.

Запасні: Муссо, Есківель, Мендоса, Серлот, Баена, Альмада, Ленгле, Моліна, Варгас, Ле Норман, Боньяр, Х. Діас.



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Інкап’є — Едегор, Субіменді, Райс — Мадуеке, Йокерес, Мартінеллі.

Запасні: Аррісабалага, Сетфорд, К. Москера, Сака, Жезус, Езе, Нергор, Троссар, Калафіорі, Льюїс-Скеллі, Доуман, Селмон.



Гра Атлетіко — Арсенал почнеться о 22:00 за київським часом.