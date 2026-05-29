Іспанський наставник Борнмута змінив рішення та веде фінальні переговори з клубом із Леверкузена.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола може продовжити кар’єру в Бундеслізі. Після відмови Мілану та несподіваної паузи в переговорах із Крістал Пелес іспанський фахівець переключився на варіант із Баєром.

За інформацією Kicker, леверкузенський клуб уже провів переговори з 43-річним тренером. Остаточної домовленості сторони поки не досягли, однак перемовини перебувають на завершальному етапі.

Напередодні повідомлялося, що Іраола мав очолити Крістал Пелес, а офіційне оголошення очікували найближчим часом. Раніше тренер також був основним кандидатом на посаду наставника Мілана, однак угода з італійським клубом не відбулася.

Після завершення сезону Іраола залишить Борнмут, який очолював із літа 2023 року.