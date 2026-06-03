Англія

Бірмінгемський клуб хоче зберегти одного зі своїх лідерів після проривного сезону.

Астон Вілла має намір зберегти Моргана Роджерса у складі команди, незважаючи на серйозний інтерес з боку низки європейських клубів, серед яких і Арсенал.

Як повідомляє The Telegraph, керівництво бірмінгемського клубу наразі не розглядає продаж 23-річного атакувального півзахисника та вважає його важливою частиною довгострокового проєкту Унаї Емері. У Віллі розраховують продовжити прогрес команди після успішного сезону та виступу в єврокубках, тому не хочуть втрачати одного з ключових футболістів.

Роджерс провів яскраву кампанію-2025/26, записавши на свій рахунок 14 голів і 12 асистів у 55 матчах у всіх турнірах. Окрім стабільної гри в АПЛ, він допоміг Астон Віллі здобути перемогу в Лізі Європи, а у фіналі проти Фрайбурга відзначився голом та результативною передачею.

Особливу зацікавленість у футболісті проявляє Арсенал. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета прагне посилити атакувальну лінію команди після чемпіонського сезону в Прем'єр-лізі, а універсальність Роджерса робить його привабливою кандидатурою для лондонського клубу. Англієць здатен діяти як у центрі атаки, так і на обох флангах.

Попри це, в Астон Віллі сподіваються втримати одного зі своїх головних активів. Водночас у клубі розуміють, що потенційно велика пропозиція від топклуба може створити складну ситуацію для керівництва під час літнього трансферного вікна.