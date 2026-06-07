Англія

Чемпіони Англії хочуть підписати перспективного француза у статусі вільного агента.

Лондонський Арсенал зробив пропозицію щодо трансферу 18-річного захисника Парі Сен-Жермен Еммануеля Мбемби. Каноніри розраховують підписати юного таланта цього літа на правах вільного агента.

Як повідомляє BBC, керівництво ПСЖ вже запропонувало своєму вихованцю новий контракт, проте сам гравець відкритий до переїзду в англійську Прем'єр-лігу. Дія його поточної угоди з парижанами спливає наприкінці червня.

Завдяки цьому "Арсеналу" доведеться виплатити лише символічну компенсацію за тренування та виховання гравця — сума складе трохи більше ніж 150 000 фунтів стерлінгів. Представники Арсенала завчасно зв'язалися з футболістом, щоб окреслити перспективи його розвитку в Лондоні.

Головним аргументом канонірів стала історія успіху співвітчизника Мбемби — Вільяма Салібa, чий прогрес стрімко пішов угору після вдалої оренди у французький "Марсель". Зазначається, що Мбемба надає перевагу саме пропозиції Арсенала. Гравця приваблює нещодавня стабільність та гучні успіхи команди під керівництвом Мікеля Артети.

Представники лондонців уже повідомили гравцеві, що одразу після підписання контракту він вирушить в оренду до однієї з європейських команд. Очікується, що оренда триватиме до січня 2027 року — цей час необхідний Мбембі для отримання дозволу на роботу в Англії.

Попри те, що в молодіжній системі ПСЖ Еммануель виступав переважно як центральний захисник, тренерський штаб "Арсенала" бачить у ньому довгострокову перспективу саме на лівому фланзі оборони.

Еммануель Мбемба є чинним гравцем молодіжної збірної Франції. Нещодавно він із капітанською пов'язкою вивів команду ПСЖ (U-19) на поле легендарного Стад де Франс, де парижани тріумфували у фіналі Молодіжного кубка Франції.