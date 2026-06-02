Англійці готові витратити близько 150 млн євро, але іспанці вимагають значно більше.

Лондонський Арсенал має намір розпочати переговори з Атлетіко Мадрид щодо можливого трансферу аргентинського форварда Хуліан Альварес.

Керівництво "канонірів" розглядає нападника як одного з пріоритетних кандидатів для посилення атакувальної лінії. Ініціатором потенційної угоди виступає спортивний директор клубу Андреа Берта, який добре знайомий із можливостями футболіста та високо оцінює його якості.

Втім, позиція мадридського клубу залишається незмінною. В Атлетіко не мають наміру розпочинати переговори щодо продажу одного зі своїх ключових гравців. У клубі неодноразово наголошували, що Альварес входить до планів команди на наступний сезон і не виставлений на трансфер.

Більше того, "матрасники" раніше публічно висловлювали невдоволення через активний інтерес з боку Барселони до аргентинця. Сам футболіст, за наявною інформацією, не проти переїзду до каталонського гранда, однак керівництво Атлетіко фактично закрило таку можливість.

У контракті нападника прописана клаусула в розмірі 500 мільйонів євро, і саме на неї посилається мадридський клуб, підкреслюючи небажання розлучатися з гравцем.

Окрім Арсенала, інтерес до Альвареса також виявляє Парі Сен-Жермен. За даними джерел, представники форварда вели переговори з обома клубами у другій половині сезону. Потенційні покупці оцінюють можливу угоду приблизно у 150 мільйонів євро, однак в Атлетіко вважають таку суму недостатньою.