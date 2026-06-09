Англія

Рауль Хіменес може знову одягнути футболку вовків після завершення контракту з Фулгемом.

Вулвергемптон розпочав переговори щодо повернення досвідченого мексиканського нападника Рауля Хіменеса. Керівництво англійського клубу розглядає форварда як одного з пріоритетних кандидатів для посилення атаки перед новим сезоном.

За інформацією Фабріціо Романо, після завершення трансферної роботи над підписанням Кірана Тріпп'єра вовки активізували контакти з представниками футболіста. Наразі сторони ведуть переговори щодо можливого переходу, а делегація клубу перебуває в Мексиці для обговорення деталей угоди.

Хіменес уже добре знайомий уболівальникам Вулвергемптона. Мексиканець виступав за команду з 2018 по 2023 рік і став одним із символів клубу за цей період. Саме в складі вовків він демонстрував найкращий футбол у своїй кар'єрі та допоміг команді закріпитися в Прем'єр-лізі.

Останні три сезони нападник провів у Фулгемі. Його контракт із лондонським клубом завершується наприкінці червня, після чого 35-річний футболіст отримає статус вільного агента.