Англія

Лондонський клуб уже зробив запит щодо півзахисника Вест Гема, якого вважають одним із головних трансферних пріоритетів манкуніанців.

Тоттенгем може серйозно ускладнити плани Манчестер Юнайтед щодо підписання центрального півзахисника Вест Гема Матеуша Фернандеша. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, керівництво "шпор" уже звернулося до Вест Гема із запитом щодо можливого трансферу 21-річного португальця. Таким чином Тоттенгем має намір втрутитися в переговори, які Манчестер Юнайтед веде вже протягом кількох тижнів.

Раніше повідомлялося, що манкуніанці просунулися в обговоренні потенційної угоди як із Вест Гемом, так і з агентом футболіста Жорже Мендешем. Однак інтерес Тоттенгема може перетворити боротьбу за одного з найталановитіших молодих хавбеків Англії на справжню трансферну дуель між двома представниками Прем'єр-ліги.

Вест Гем не має наміру легко розлучатися зі своїм гравцем. За наявними даними, лондонський клуб оцінює Фернандеша у 80-85 мільйонів фунтів стерлінгів і готовий розглядати лише дуже вигідні пропозиції.