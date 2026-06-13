"Червоні дияволи" визначили Матеуша Фернандеша одним із головних пріоритетів на літнє трансферне вікно.
Матеуш Фернандеш, Getty Images
13 червня 2026, 13:58
Манчестер Юнайтед активізував роботу над підсиленням середньої лінії та готується зробити стартову пропозицію щодо півзахисника Вест Гема Матеуша Фернандеша. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, 21-річний португалець є одним із головних трансферних пріоритетів манкуніанців на найближче літо. У клубі вважають, що Фернандеш здатен суттєво посилити центр поля та стати важливою частиною довгострокового проєкту команди.
Втім, домовитися про трансфер буде непросто. Вест Гем оцінює свого футболіста приблизно у 80 мільйонів фунтів стерлінгів і не поспішає розлучатися з одним із ключових виконавців. У Манчестер Юнайтед таку суму вважають завищеною, тому сторонам доведеться шукати компроміс, якщо переговори перейдуть у фінальну стадію.
Фернандеш перебрався до Вест Гема лише минулого літа. Лондонський клуб заплатив за нього близько 38 мільйонів фунтів, і за один сезон португалець суттєво підвищив свою ринкову вартість завдяки стабільним виступам в англійській Прем'єр-лізі.
Очікується, що найближчим часом Манчестер Юнайтед зробить офіційний крок і перевірить готовність "молотобійців" до переговорів щодо одного з найперспективніших центральних півзахисників чемпіонату Англії.