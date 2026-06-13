Англія

"Червоні дияволи" визначили Матеуша Фернандеша одним із головних пріоритетів на літнє трансферне вікно.

Манчестер Юнайтед активізував роботу над підсиленням середньої лінії та готується зробити стартову пропозицію щодо півзахисника Вест Гема Матеуша Фернандеша. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 21-річний португалець є одним із головних трансферних пріоритетів манкуніанців на найближче літо. У клубі вважають, що Фернандеш здатен суттєво посилити центр поля та стати важливою частиною довгострокового проєкту команди.

Втім, домовитися про трансфер буде непросто. Вест Гем оцінює свого футболіста приблизно у 80 мільйонів фунтів стерлінгів і не поспішає розлучатися з одним із ключових виконавців. У Манчестер Юнайтед таку суму вважають завищеною, тому сторонам доведеться шукати компроміс, якщо переговори перейдуть у фінальну стадію.

Фернандеш перебрався до Вест Гема лише минулого літа. Лондонський клуб заплатив за нього близько 38 мільйонів фунтів, і за один сезон португалець суттєво підвищив свою ринкову вартість завдяки стабільним виступам в англійській Прем'єр-лізі.

Очікується, що найближчим часом Манчестер Юнайтед зробить офіційний крок і перевірить готовність "молотобійців" до переговорів щодо одного з найперспективніших центральних півзахисників чемпіонату Англії.