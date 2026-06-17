Англія

Манкуніанці ведуть активний діалог щодо трансферу талановитого португальського півзахисника Матеуша Фернандеша, який прагне змінити клубну прописку.

Центральний півзахисник Вест Гема Матеуш Фернандеш продовжує вести переговори з Манчестер Юнайтед. Про це розповів інсайдер Фабріціо Романо.

Згідно з відомостями джерела, діалог між Манчестер Юнайтед та Фернандешем просувається добре, оскільки 21-річний португалець дуже хоче перебратися до табору "червоних дияволів".

Вест Гем оцінює Фернандеша приблизно у 98,6 мільйона євро, але в ідеалі "молотобійці" хотіли б отримати за нього 116 мільйонів. Проте Манчестер Юнайтед намагається домовитися про меншу суму і нікуди не поспішає. Гранд обережно веде переговори, щоб сильно не переплатити за прогресуючого півзахисника.

У минулому сезоні Фернандеш зіграв у 42 зустрічах в усіх турнірах, забив п'ять м'ячів та оформив п'ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Челсі розглядає Каррераса як потенційну заміну Кукурельї.