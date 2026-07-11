Англія

Захисник Манчестер Юнайтед продовжує індивідуальну реабілітацію та наближається до повернення на поле.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Маттейс де Лігт повернувся на тренувальну базу клубу в Каррінгтоні, де продовжує відновлення після операції на спині. Про це повідомляє Manchester Evening News.

26-річний нідерландець не потрапив до офіційної фотосесії команди перед початком передсезонної підготовки, оскільки наразі займається за індивідуальною програмою реабілітації.

Де Лігт переніс хірургічне втручання у травні. Захисник до останнього намагався відкласти операцію, сподіваючись повернутися до завершення минулого сезону та потрапити до заявки збірної Нідерландів на чемпіонат світу-2026. Проте проблеми зі спиною змусили його лягти під ніж, через що він пропустив мундіаль.

Востаннє футболіст виходив на поле ще у листопаді минулого року. Водночас у Манчестер Юнайтед переконані, що операція повністю усунула проблему зі спиною, а сам де Лігт відновлюється за планом і має повернутися до повноцінних тренувань без жодних фізичних обмежень.