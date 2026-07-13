Англія

Півзахисник Астон Вілли зацікавлений у переході на Олд Траффорд, а переговори між клубами перебувають на просунутій стадії.

Манчестер Юнайтед активно працює над підписанням півзахисника Астон Вілли Юрі Тілеманса.

За інформацією журналіста Давіда Орнштейна, переговори між усіма сторонами перебувають на просунутій стадії. Манчестерський клуб підтримує постійний контакт із представниками футболіста та Астон Вілли, намагаючись якнайшвидше завершити угоду.

Зазначається, що 29-річний бельгієць позитивно ставиться до можливості продовжити кар'єру на Олд Траффорд. Сума трансферу складе 41 млн євро.

Водночас Манчестер Юнайтед тимчасово припинив роботу над трансфером півзахисника Аталанти Едерсона. Однак клуб не виключає повернення до цього варіанту пізніше під час літнього трансферного вікна.

У попередньому сезоні Тілеманс провів 35 матчів (2 голи та 7 асистів).