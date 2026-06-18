Іспанія

Новачок "вершкових" поділився деталями спілкування з португальським наставником мадридського гранда напередодні свого переходу.

Новачок мадридського Реала Марк Кукурелья розповів про діалог із головним тренером команди Жозе Моурінью.

"Моурінью сказав мені, що дуже чекає на можливість попрацювати зі мною, що я чудово впишуся в колектив і що Реал Мадрид — величний клуб. Я надзвичайно радий довірі Моурінью та не можу дочекатися, коли почну роботу під його керівництвом", — сказав Кукурелья.

Прес-служба мадридців повідомила про перехід захисника з Челсі 15 червня. 27-річний іспанський виконавець підписав трудову угоду з клубом до 2032 року.

Новий сезон іспанського чемпіонату розпочнеться в серпні. У минулій кампанії "вершкові" фінішували на другій позиції.