Новачок "вершкових" поділився деталями спілкування з португальським наставником мадридського гранда напередодні свого переходу.
Марк Кукурелья, Getty Images
18 червня 2026, 14:55
Новачок мадридського Реала Марк Кукурелья розповів про діалог із головним тренером команди Жозе Моурінью.
"Моурінью сказав мені, що дуже чекає на можливість попрацювати зі мною, що я чудово впишуся в колектив і що Реал Мадрид — величний клуб. Я надзвичайно радий довірі Моурінью та не можу дочекатися, коли почну роботу під його керівництвом", — сказав Кукурелья.
Прес-служба мадридців повідомила про перехід захисника з Челсі 15 червня. 27-річний іспанський виконавець підписав трудову угоду з клубом до 2032 року.
Новий сезон іспанського чемпіонату розпочнеться в серпні. У минулій кампанії "вершкові" фінішували на другій позиції.