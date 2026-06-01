Англія

“Святі” погодилися з порушенням регламенту, але поставили під сумнів окремі висновки дисциплінарної комісії

Саутгемптон оприлюднив офіційну заяву після публікації пояснень Арбітражної панелі щодо невдалої апеляції клубу на санкції, накладені раніше дисциплінарною комісією Англійської футбольної ліги (EFL) у справі про шпигування за тренуваннями суперників.

Клуб визнав порушення відповідних регламентів і погодився з тим, що дисциплінарні органи мали право дійти висновку про серйозність порушення навіть без необхідності доводити спортивну перевагу.

"Футбольний клуб Саутгемптон бере до відома сьогоднішню публікацію Арбітражної панелі з письмовими мотивами нашої невдалої апеляції на санкції, які раніше наклала Дисциплінарна панель у провадженні EFL. Ми визнаємо, що клуб порушив відповідні правила, і визнаємо, що дисциплінарні органи мали право дійти висновку, що доведення спортивної переваги не є необхідним для встановлення серйозного порушення.

Клуб визнає, що окремі аспекти нашої початкової реакції на ситуацію не були розглянуті з необхідною ретельністю на той момент. Озираючись назад, ми шкодуємо, що це не було врегульовано інакше з самого початку, і визнаємо це як помилку в оцінці, за яку беремо відповідальність. Попри це, ми задоволені тим, як визнали звинувачення та надали повну співпрацю і чесність після початку офіційного розслідування EFL.

Клуб також зазначає, що до нього були застосовані найвищі стандарти доброчесності та добросовісності. Це цілком правильно. Водночас складніше прийняти те, що подібний рівень контролю, схоже, не був застосований до самої дисциплінарної панелі, з огляду на очевидні історичні та непрямі зв’язки двох її членів із Мідлсбро. Хоча ці зв’язки самі по собі не доводять упередженості, вони очевидно ставлять легітимні питання щодо послідовності, сприйняття та стандартів незалежності в процесі такого масштабу.

Клуб також стурбований тим, яку вагу було надано твердженням про те, що молодших співробітників змушували до участі, тоді як деякі з найсерйозніших звинувачень, схоже, не були підтверджені прямими доказами. Водночас молодші співробітники ніколи не повинні були опинитися в ситуації тиску, і клуб визнає відповідальність за цей провал у керівництві та нагляді”, — сказано у заяві Саутгемптона.

Нагадаємо, раніше Саутгемптон було виключено з плейоф Чемпіоншипу сезону-2025/26, а також позбавлено чотирьох очок у наступному сезоні, після чого місце у фіналі повернули Мідлсбро.