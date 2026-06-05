Німеччина

Ізраїльський голкіпер підписав повноцінний контракт із англійським клубом приблизно за 8 мільйонів євро.

Мюнхенська Баварія офіційно продала воротаря Даніеля Переца до Саутгемптона після завершення орендного періоду. Сторони узгодили повноцінний трансфер, який оцінюється приблизно у 8 мільйонів євро.

Англійський клуб оголосив про підписання 25-річного голкіпера на постійній основі, підписавши з ним чотирирічний контракт.

"Саутгемптон радий оголосити про постійний перехід воротаря Даніеля Переца з мюнхенської Баварії за чотирирічним контрактом.

25-річний голкіпер успішно провів у нас період оренди після переходу з німецького клубу в січні, допомагаючи покращити оборонні показники «святих» та зігравши важливу роль у тому, що команда завершила сезон без поразок у 21 матчі Чемпіоншипу.

Перець відіграв кожну хвилину цієї серії, зберігши ворота у недоторканності у восьми матчах, а також показав виступи проти Фулгема, Арсенала і Манчестер Сіті, коли команда дійшла до півфіналу Кубка Англії", – йдеться у заяві Саутгемптона.

У Баварії Перец раніше виступав як дублер Мануеля Нойєра, провівши сім матчів за мюнхенський клуб. До цього він понад 100 разів виходив на поле у складі Маккабі Тель-Авів.