Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український універсал — про майбутній матч відбору на Євро-2024 проти збірної Англії.

У рамках відбіркового циклу Євро-2024 на нас чекає протистояння між збірними Англії та України, яке пройде в Лондоні на стадіоні Вемблі. Для української команди цей матч стане першим у цьому відборі на континентальну першість, тоді як англійці вже стартували непростою перемогою над збірною Італії з рахунком 2:1.

Атакуючий півзахисник лондонського Арсеналу та збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від майбутнього матчу з командою "трьох левів".

"У нас дуже багато гравців з великим досвідом. У деяких з цих гравців досвіду навіть більше, ніж в мене, тому я не бачу, що можу їм передати від себе в ментальному плані. Хочу сказати, що в нас дуже багато лідерів у команді, у роздягальні. І ми граємо як одна команда. З приводу капітанської пов'язки, то головний тренер буде приймати рішення. Хто б не був завтра капітаном, всі битимуться один за одного та за країну".

"Задача в нас завжди одна — виходити та перемагати. Всі мріють потрапити на чемпіонат Європи. Ми розуміємо, наскільки сильна збірна Англії. Відчуваємо та знаємо, що нам потрібно провести одну з найкращих своїх ігор в нашому житті. Але я хочу додати, що потенціал у нашої команди дуже великий. У нас дуже багато нових молодих гравців, які вже сьогодні можуть давати результат. Можу сказати одне: завтра всі ми будемо битися один за одного, за країну, за всіх людей, які будуть на нас дивитися тут та в Україні. Будемо грати з високо піднятою головою — це точно".

"Зустріч з одноклубниками по Арсеналу та колишніми товаришами по команді з Манчестер Сіті? Я у хороших стосунках зі всіми, ми постійно спілкуємося, але на футбольному полі не буде друзів. На жаль, Букайо Сака ще не надіслав мені інформацію про склад Англії на завтрашню гру, проте я продовжу максмально на нього тиснути. Але якщо серйозно, то відчуваю величезну підтримку від усіх гравців Арсеналу. Користуючись моментом, хотів би висловити велику подяку всій Великій Британії за підтримку України, підтримку біженців. Без цієї підтримки ситуація була б надзвичайно важкою".

"Ця війна торкнулася буквально кожного українця. Це російське терористичне вторгнення бувально змінило життя кожного українця. Граючи за збірну України, я відчуваю себе як у власній родині. Це найкраще відчуття, яке може існувати. Ці 395 днів з початку терористичної навали з боку росії були повним кошмаром для всіх в Україні. Люди втрачали життя, свої будинки, свою роботу, геть усе, що вони мали. Кожна людина в Україні змінилася за ці 395 днів", — сказав Зінченко під час прес-конференції перед матчем проти Англії.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.