Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Уболівальники збірної України готують невеликий перформанс під час поєдинку на Євро-2024.

У рамках відбіркового циклу Євро-2024 на нас чекає протистояння між збірними Англії та України, яке пройде в Лондоні на стадіоні Вемблі.

Цей поєдинок відвідають і українські вболівальники — так, наприклад, щонайменше 1000 квитків на матч безкоштовно надали українським біженцям.

Як повідомляє Telegram-канал ВЗБІРНА, фанати збірної України виконають на стадіоні під час поєдинку з Англією чант із наступним текстом (переклад з англійської на українську):

"У небі було десять російських бомбардувальників.

Повітряні сили ЗСУ збили один.

Повітряним силам ЗСУ потрібні F-16, щоб їх збити.

У небі було дев’ять російських бомбардувальників.

Повітряні сили ЗСУ збили один.

Повітряним силам ЗСУ потрібні F-16, щоб їх збити.

У небі немає російських бомбардувальників.

Тому що Повітряні сили ЗСУ збили один.

Повітряним силам ЗСУ потрібні F-16, щоб їх збивати".

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.