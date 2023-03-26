Збірна України розпочинатиме шлях до чемпіонату Європи-2024 матчем на Вемблі проти Англії.

Гарет Саутгейт, після перемоги над Італією (2:1). залучив до стартового складу Чілвелла до лівого флангу захисту, тоді як Гендерсона долучили до трійки в центрі поля, а Меддісон зіграє ліворуч в атаці.

Руслан Ротань із перших хвилин вирішив використати Сватка в парі центральних захисників, тоді як Олександр Зінченко та Георгій Судаков долучаться до центру поля, а на вістрі атаки зіграє Яремчук.

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Магвайр, Чілвелл — Беллінгем, Гендерсон, Райс — Сака, Кейн, Меддісон.

Запасні: Рамсдейл, Форстер, Тріпп’єр, Гєї, Даєр, Гріліш, Філліпс, Галлагер, Тоуні.

Україна: Трубін — Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко — Степаненко, Зінченко — Судаков, Маліновський, Мудрик — Яремчук.

Запасні: Лунін, Шевченко, Соболь, Сарапій, Сидорчук, Коноплянка, Довбик, Мірошніченко, Буяльський, Циганков, Бондаренко, Піхальонок.

Гра Англія — Україна почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.