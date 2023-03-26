Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Англія та Україна.

Збірна України розпочинатиме шлях до чемпіонату Європи-2024 матчем на Вемблі проти Англії.

Гарет Саутгейт, після перемоги над Італією (2:1). залучив до стартового складу Чілвелла до лівого флангу захисту, тоді як Гендерсона долучили до трійки в центрі поля, а Меддісон зіграє ліворуч в атаці.

Руслан Ротань із перших хвилин вирішив використати Сватка в парі центральних захисників, тоді як Олександр Зінченко та Георгій Судаков долучаться до центру поля, а на вістрі атаки зіграє Яремчук.

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Магвайр, Чілвелл — Беллінгем, Гендерсон, Райс — Сака, Кейн, Меддісон.

Запасні: Рамсдейл, Форстер, Тріпп’єр, Гєї, Даєр, Гріліш, Філліпс, Галлагер, Тоуні.



Україна: Трубін — Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко — Степаненко, Зінченко — Судаков, Маліновський, Мудрик — Яремчук.