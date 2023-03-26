Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Англія та Україна.
Олександр Сваток (у центрі), фото УАФ
26 березня 2023, 18:02
Збірна України розпочинатиме шлях до чемпіонату Європи-2024 матчем на Вемблі проти Англії.
Гарет Саутгейт, після перемоги над Італією (2:1). залучив до стартового складу Чілвелла до лівого флангу захисту, тоді як Гендерсона долучили до трійки в центрі поля, а Меддісон зіграє ліворуч в атаці.
Руслан Ротань із перших хвилин вирішив використати Сватка в парі центральних захисників, тоді як Олександр Зінченко та Георгій Судаков долучаться до центру поля, а на вістрі атаки зіграє Яремчук.
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Магвайр, Чілвелл — Беллінгем, Гендерсон, Райс — Сака, Кейн, Меддісон.
Запасні: Рамсдейл, Форстер, Тріпп’єр, Гєї, Даєр, Гріліш, Філліпс, Галлагер, Тоуні.
Запасні: Лунін, Шевченко, Соболь, Сарапій, Сидорчук, Коноплянка, Довбик, Мірошніченко, Буяльський, Циганков, Бондаренко, Піхальонок.
Україна: Трубін — Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко — Степаненко, Зінченко — Судаков, Маліновський, Мудрик — Яремчук.
Гра Англія — Україна почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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