Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

В. о. головного тренера "синьо-жовтих" — про майбутній матч відбору на Євро-2024 проти збірної Англії.

У рамках відбіркового циклу Євро-2024 на нас чекає протистояння між збірними Англії та України, яке пройде в Лондоні на стадіоні Вемблі. Для української команди цей матч стане першим у цьому відборі на континентальну першість, тоді як англійці вже стартували непростою перемогою над збірною Італії з рахунком 2:1.

Виконувач обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" Руслан Ротань відвідав передматчеву прес-конференцію, під час якої відповів на низку запитань від журналістів.

Про "секретний" товариський матч із дублем Брентфордом:

"Якби матч змогли відвідати всі, хто хотів, то це був би повний стадіон. Але це була проблема з організацією не тільки для УАФ, а й для самого Брентфорда, який цей матч і організовував. Якщо переходити до самого поєдинку, то він був для нас важливим, оскільки ми давно не збиралися разом. З'явилася можливість награти певні зв'язки, налагодити взаємодії між ланками".

Про аналіз минулого матчу України проти Англії на Євро:

"Що стосується гри та майбутнього складу, то не думаю, що є сенс зараз про це говорити. Якщо Сака не передав Олександру [Зінченку] склад Англії, то ми, мабуть, також це залишимо у секреті — завтра перед грою всі його побачать.

Щодо гри на Євро-2020, то ми багато разів її передивлялися та будемо робити висновки. Особливо це стосується гри при стандартних положеннях. Знаємо, яка буде атмосфера на Вемблі. Знаємо добре збірну Англії. Я вже казав, що вважаю цю команду однією з топ-5 світу. Але ми мріємо брати участь в поєдинках такого рівня. Завтра в цій прекрасній країні, на прекрасному стадіоні з прекрасною командою ми готові показати чудову гру і будемо битися на полі за результат, який нас буде влаштовувати".

Про свою одночасну роботу в збірній Україні, Олександрії та молодіжній збірній:

"Вчорашній успіх команди U-21 додає нам впевненості — це дуже гарний знак. А що стосується моєї посади, то, вважаю, зараз треба бути сконцентрованим на завтрашньому матчі. Завтра поєдинок. Я — виконуючий обов'язки головного тренера. Треба бути сконцентрованим саме на цьому. Прийде час, коли післязавтра я буду вже Італії на матчі молодіжної збірної.

Я рахую, що ми всі зараз в нашій країні перебуваємо в непростій ситуації, з якої треба знайти вихід. Від себе я не міг відмовити національній збірній України, коли мене запросили керувати командою проти Англії. Це було б непатріотично з мого боку", — сказав Руслан Ротань під час прес-конференції перед матчем проти Англії.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.